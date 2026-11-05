AstraZeneca lorgnerait sur Rythm Pharmaceuticals

Selon le Wall Street Journal, le géant de la santé AstraZeneca aurait proposé environ 10 milliards de dollars pour l'acquisition de Rythm Pharmaceuticals, afin d'élargir son portefeuille de traitements contre les maladies rares.

Dans le détail, et toujours selon le média américain, AstraZeneca aurait formulé le mois dernier une offre à 124 dollars par action.

Rythm Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique américaine commercialisant déjà des traitements. Son principal produit, Imcivree est conçu pour traiter l'hyperphagie et l'obésité sévère. En outre, l'entreprise poursuit un programme de développement clinique de la même molécule pour traiter d'autres maladies rares.

L'opération, si elle a lieu, doit permettre au groupe suédo-britannique d'atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars d'ici 2030. L'année dernière, ses revenus avaient atteint les 58,7 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal ajoute que l'acquisition de Rythm Pharmaceuticals va venir appuyer les efforts d'AstraZeneca pour s'implanter sur l'un des marchés les plus lucratifs et à plus forte croissance : celui des traitements anti-obésité.