AstraZeneca: le CHMP recommande Imfinzi en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation d'Imfinzi (durvalumab) en association avec une chimiothérapie pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable, à haut risque de récidive et sans mutations EGFR ni réarrangements ALK.



Basée sur l'étude AEGEAN, cette décision repose sur une réduction de 32 % du risque de récidive ou de décès avec ce traitement péri-opératoire.



Imfinzi a également amélioré le taux de réponse pathologique complète et montré une tendance favorable en survie globale.



La laboratoire précise que le médicament est déjà approuvé aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.





