 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 858,61
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca lance aux USA une plateforme directe pour acheter ses médicaments
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 16:26

AstraZeneca a annoncé vendredi le lancement d'AstraZeneca Direct, une plateforme en ligne permettant aux patients américains éligibles de commander directement leurs médicaments sous ordonnance en bénéficiant de prix préférentiels et d'une livraison à domicile.

Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique indique que cette s'adresse en particulier aux personnes vivant avec des maladies chroniques telles que l'asthme, le diabète, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales chroniques, ainsi que celles souhaitant se protéger contre la grippe.

A partir du 1er octobre 2025, les patients éligibles disposant d'une prescription pour l'antiasthmatique Airsupra ou de son médicament pour le coeur Farxiga pourront utiliser AstraZeneca Direct afin de faire l'acquisition de leurs traitements sans passer par une pharmacie, sur la base de réductions pouvant atteindre jusqu'à 70% du prix catalogue.

Les patients auront également la possibilité de commander le vaccin antigrippal intranasal Flumist pour une livraison à domicile via la plateforme en ligne.

Joris Silon, le président d'AstraZeneca aux Etats-Unis, explique que le laboratoire cherche à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité dans le secteur américain de la santé.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
10 998,000 GBX LSE +0,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau des États-Unis à Washington
    USA: Baisse du moral des ménages en septembre
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:47 

    Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après ... Lire la suite

  • Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La justice se penche sur la politique sociale de Carrefour, attaquée par la CFDT
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:47 

    Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? La justice se penche vendredi sur la question, un an et demi après l'assignation du géant de la distribution par le syndicat. Depuis l'arrivée ... Lire la suite

  • Le concours Eurovision de la Chanson 2025, le 14 mai 2025 à Bâle, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:41 

    Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi. "Une lettre (...) a été ... Lire la suite

  • Un système anti-drone à Munster, en Allemagne, le 25 septembre 2025. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )
    Menace russe : l'Union européenne envisage la création d'un "mur anti-drones"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.09.2025 16:41 

    La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank