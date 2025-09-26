AstraZeneca lance aux USA une plateforme directe pour acheter ses médicaments
Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique indique que cette s'adresse en particulier aux personnes vivant avec des maladies chroniques telles que l'asthme, le diabète, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales chroniques, ainsi que celles souhaitant se protéger contre la grippe.
A partir du 1er octobre 2025, les patients éligibles disposant d'une prescription pour l'antiasthmatique Airsupra ou de son médicament pour le coeur Farxiga pourront utiliser AstraZeneca Direct afin de faire l'acquisition de leurs traitements sans passer par une pharmacie, sur la base de réductions pouvant atteindre jusqu'à 70% du prix catalogue.
Les patients auront également la possibilité de commander le vaccin antigrippal intranasal Flumist pour une livraison à domicile via la plateforme en ligne.
Joris Silon, le président d'AstraZeneca aux Etats-Unis, explique que le laboratoire cherche à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité dans le secteur américain de la santé.
