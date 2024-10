Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: l'UE recommande l'autorisation de Wainzua information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) dans l'Union européenne (UE) recommande l'autorisation de Wainzua (eplontersen) dans l'UE pour le traitement des patients adultes atteints de polyneuropathie associée à l'amylose héréditaire à médiation transthyrétine.



S'il est approuvé par la Commission européenne, Wainzua sera le seul médicament approuvé dans l'UE pour le traitement de l'ATTRv-PN qui puisse être auto-administré mensuellement au moyen d'un auto-injecteur.2-7.



L'ATTRv-PN est une maladie débilitante qui entraîne des lésions des nerfs périphériques avec un handicap moteur dans les cinq ans suivant le diagnostic et qui, en l'absence de traitement, est généralement fatale en l'espace d'une décennie.



Le CHMP a fondé son avis sur les résultats positifs de l'étude de phase III NEURO-TTRansform. Wainzua a démontré un bénéfice constant et durable en améliorant l'altération de la neuropathie et la qualité de vie par rapport au placebo.



Le Dr Laura Obici, chef de l'unité des maladies rares, consultante au Centre de recherche et de traitement de l'amylose Istituto Di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Policlinico San Matteo, Pavie, Italie, a déclaré : ' Le fait de disposer d'options thérapeutiques supplémentaires contre l'amylose, conçues pour réduire la production de la protéine TTR à sa source, pourrait donner aux patients plus de temps et de possibilités pour faire ce qui compte le plus pour eux et leur offrir l'espoir de vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie '.





