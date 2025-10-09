AstraZeneca inaugure une usine de 4,5 milliards de dollars en Virginie, alors que les fabricants de médicaments courtisent Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick

AstraZeneca AZN.L a inauguré jeudi une nouvelle usine en Virginie et a déclaré qu'elle y consacrerait 4,5 milliards de dollars, les fabricants de médicaments cherchant à répondre à l'appel du président Donald Trump pour que davantage de médicaments soient fabriqués aux États-Unis et à moindre coût.

Le site du comté d'Albemarle, situé à environ 120 miles (193 km) au sud-ouest de Washington, sera le plus grand site de production de la société anglo-suédoise dans le monde. L'investissement fait partie du plan d'AstraZeneca annoncé en juillet , qui prévoit de dépenser 50 milliards de dollars pour développer la recherche et la production aux États-Unis d'ici 2030. AstraZeneca a déclaré jeudi que l'usine créera 600 emplois hautement qualifiés et que 3 000 autres seront créés pour sa construction.

LES FABRICANTS DE MÉDICAMENTS CHERCHENT À ACCÉLÉRER LA PRODUCTION AUX ÉTATS-UNIS

L'entreprise a également indiqué qu'elle élargissait ses plans pour le site afin d'y inclure la production de médicaments anticancéreux à succès, ainsi que de futurs médicaments pour la perte de poids et le métabolisme. Elle a indiqué qu'elle dépenserait 500 millions de dollars de plus que prévu initialement.

Un haut responsable de la santé de l'administration Trump, le Dr Mehmet Oz, administrateur des Centers for Medicare and Medicaid Services, a assisté à la pose de la première pierre.

"Je félicite AstraZeneca pour son investissement et j'invite les autres fabricants étrangers à faire de même", a-t-il déclaré.

LES ANALYSTES S'INTERROGENT: LES MESURES PRISES PAR L'INDUSTRIE SONT-ELLES ESSENTIELLEMENT POLITIQUES?

Sous la menace d'imposer des droits de douane sur les importations de produits pharmaceutiques, Trump a obtenu toute une série de concessions de la part du secteur.

La semaine dernière, le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N a annoncé à la Maison Blanche qu'il réduirait les prix des médicaments dans le cadre de Medicaid pour les personnes à faible revenu et pour les nouveaux médicaments en échange d'un allègement des droits de douane, donnant ainsi le ton aux autres fabricants de médicaments pour qu'ils s'alignent.

Les analystes estiment que de telles mesures pourraient avoir peu d'impact sur les recettes globales et que l'impact sur les prix sera également limité, ce qui soulève la question de savoir si elles sont essentiellement politiques.

LE directeur général D'ASTRAZENECA, PASCAL SORIOT, NAVIGUE ENTRE LES EXIGENCES DE TRUMP ET L'INDUSTRIE Le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, qui a décrit plus tôt cette année sa société comme une "entreprise très américaine", a cherché à équilibrer les exigences de Trump sur le secteur. Le mois dernier, la société a annoncé la cotation complète de ses actions à la Bourse de New York et a déclaré qu'elle vendrait bientôt des médicaments contre le diabète et l'asthme directement aux patients américains avec des remises allant jusqu'à 70 %.

Jeudi, Soriot a déclaré que l'installation en Virginie "renforcerait la sécurité nationale et la souveraineté sanitaire de l'Amérique", après avoir critiqué plus tôt cette année les gouvernements européens pour ne pas avoir dépensé davantage pour les médicaments.