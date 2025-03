AstraZeneca: Imfinzi approuvé aux USA en cancer de la vessie information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Imfinzi (durvalumab) en combinaison avec la gemcitabine et le cisplatine, suivi d'une monothérapie après cystectomie radicale, a été approuvé aux États-Unis pour le traitement du cancer de la vessie musculairement invasif (MIBC).



Cette approbation de la FDA repose sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une réduction de 32 % du risque de récidive et de 25 % du risque de décès par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule.



À deux ans, 82,2 % des patients traités avec ce régime étaient en vie contre 75,2 % dans le groupe témoin.



De plus, l'ajout d'Imfinzi a été bien toléré et n'a pas compromis la chirurgie. Le traitement a été intégré aux recommandations du NCCN (National Comprehensive Cancer Network) en février 2025 et est en cours d'examen dans d'autres pays.





Valeurs associées ASTRAZENECA 11 272,000 GBX LSE -1,26%