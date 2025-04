AstraZeneca: Imfinzi a été approuvé dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin que son traitement Imfinzi (durvalumab) en association avec une chimiothérapie a été approuvé dans l'UE pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules résécable.



Cette approbation est basée sur les résultats de l'essai de phase III AEGEAN qui ont montré une réduction de 32 % du risque de récidive, de progression ou de décès par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule.



Imfinzi est approuvé aux États-Unis, en Chine et dans plusieurs autres pays sur la base des résultats d'AEGEAN. Des applications réglementaires sont actuellement à l'étude au Japon et dans d'autres pays.



Chaque année en Europe, plus de 450 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du poumon. Environ 25 à 30 % de tous les patients atteints de CPNPC, la forme la plus courante de cancer du poumon, sont diagnostiqués à un stade précoce pour subir une intervention chirurgicale à visée curative, indique le groupe.



' Lorsqu'il est ajouté à la chimiothérapie néoadjuvante, le durvalumab périopératoire a considérablement amélioré les résultats dans ce cadre à visée curative, prolongeant considérablement la durée de vie des patients sans que leur cancer ne revienne' a déclaré le professeur Martin Reck, chef du département d'oncologie thoracique de la clinique pulmonaire de Grosshansdorf, en Allemagne.





