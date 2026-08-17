AstraZeneca essuie un nouveau revers en suspendant l'essai clinique sur le volrustomig dans le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'association à base de volrustomig ne devrait pas atteindre ses principaux objectifs

* La société annonce également des résultats positifs issus de deux autres essais cliniques de phase avancée sur le cancer du poumon

* Les autres essais de phase III sur le volrustomig se poursuivront comme prévu

* Le cours de l'action progresse de 1 %

(Ajout d'un commentaire du porte-parole d'AstraZeneca au paragraphe 6, et de commentaires d'investisseurs aux paragraphes 11 et 12) par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong

AstraZeneca AZN.L a annoncé mettre fin à un essai clinique de phase avancée associant l’un de ses principaux médicaments expérimentaux à une chimiothérapie pour traiter un certain type de cancer du poumon, prolongeant ainsi une série de revers qui a renforcé la surveillance dont fait l’objet le portefeuille de produits en développement du laboratoire pharmaceutique.

La confiance des investisseurs dans le laboratoire pharmaceutique britannique a été ébranlée par une série de revers, notamment l’échec inattendu du Wainua lors d’un essai clinique de phase avancée sur une maladie cardiaque, le rejet du camizestrant , un médicament contre le cancer du sein, par un comité réglementaire américain pour des raisons liées à la conception de l’essai, ainsi que l’échec en phase avancée de l’Ultomiris , un médicament destiné au traitement d’une maladie rare.

Cette dernière décision fait suite à une recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données, qui a estimé que le médicament volrustomig d’AstraZeneca, associé à une chimiothérapie, avait peu de chances de prolonger la survie des patients ou d’empêcher l’aggravation de leur maladie par rapport au Keytruda, l’immunothérapie phare de son concurrent Merck

MRK.N , associée à une chimiothérapie.

LE COURS DE L'ACTION EN HAUSSE GRÂCE À DES RÉSULTATS POSITIFS DANS D'AUTRES DOMAINES

Par ailleurs, AstraZeneca a toutefois annoncé des résultats positifs issus de deux autres essais cliniques de phase avancée sur le cancer du poumon: l’association Tagrisso-Orpathys et le médicament Enhertu, développé en partenariat avec Daiichi Sankyo, ont tous deux atteint leurs objectifs clés.

Cela a contribué à faire remonter de près de 1 % le cours de l’action AstraZeneca, qui avait perdu plus de 16 % de sa valeur cette année.

L'essai interrompu, qui représentait environ 20 % des ventes maximales estimées du médicament, n'a pas d'incidence sur l'objectif de chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars que la société s'est fixé pour 2030, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

AstraZeneca avait auparavant prévu un chiffre d’affaires maximal de plus de 5 milliards de dollars pour le volrustomig.

AUTRES DONNÉES IMPORTANTES

Graham Parry, analyste chez Citi, a indiqué dans une note que la perte liée à l’arrêt de cet essai pourrait potentiellement être compensée par les essais de phase III en cours portant sur le volrustomig dans d’autres indications.

D'autres essais de phase III portant sur ce médicament dans le traitement du cancer du col de l'utérus, du carcinome épidermoïde de la tête et du cou et du mésothéliome se poursuivront comme prévu, a indiqué la société.

L'action AstraZeneca a également subi un revers en début de mois après la publication dans la presse d'informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec son concurrent américain Bristol Myers Squibb BMY.N .

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire d’AstraZeneca, a déclaré que ces résultats mitigés n’apportaient « rien de nouveau » à l’argumentaire d’investissement d’AstraZeneca, car les trois études portaient sur des indications mineures.

« Les données à venir des études Avanzar et Serena-4 sont bien plus importantes, et le marché n’a pas encore pleinement assimilé les implications des récentes rumeurs concernant Astra-Bristol », a-t-il ajouté.

L'ENTREPRISE VISE LE LANCEMENT DE 20 NOUVEAUX MÉDICAMENTS

En juillet, AstraZeneca a maintenu ses prévisions , notamment son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, se montrant confiante quant au fait que les récents revers n’avaient pas compromis ses perspectives à long terme.

La société, qui a également dépassé en juillet les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à une forte demande pour ses traitements contre le cancer et les maladies rares, compte sur le lancement de jusqu’à 20 nouveaux médicaments pour l’aider à atteindre cet objectif.

"Bien que nous soyons déçus, nous tirerons les leçons de cet essai", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive d’AstraZeneca chargée de la R&D en oncologie et hématologie.

La société a indiqué que le profil de sécurité du volrustomig en association avec une chimiothérapie était conforme aux profils connus de chacun des médicaments, aucun nouveau signal de sécurité n’ayant été identifié.

Le volrustomig est un anticorps bispécifique à double inhibition des points de contrôle, conçu pour débloquer deux voies immunitaires clés, PD-1 et CTLA-4, afin d’aider le système immunitaire à attaquer les tumeurs.