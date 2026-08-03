AstraZeneca discute avec Bristol Myers Squibb d'une fusion à $400 mds-source

par Sabrina Valle et Michael Erman

AstraZeneca AZN.L et Bristol Myers Squibb BMY.N ont mené des discussions préliminaires portant sur une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars (346,95 milliards d'euros), selon une source proche du dossier.

Cette information a d'abord été rapportée par le Financial Times. Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions se poursuivaient.

Un éventuel accord présenterait un risque réglementaire, les autorités américaines de la concurrence pouvant se montrer plus réticentes sous l'administration du président Donald Trump, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat.

Le locataire de la Maison blanche met l'accent sur les investissements domestiques dans ce secteur et sur le développement de l’industrie manufacturière américaine.

Alors qu’AstraZeneca avait dévoilé l’année dernière son intention de s’introduire directement en Bourse aux États-Unis pour tirer parti des valorisations plus élevées outre-Atlantique, un tel accord signifierait qu’une entreprise basée au Royaume-Uni rachèterait de fait un géant pharmaceutique américain de premier plan.

AstraZeneca n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Bristol Myers n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters.

(Sabrina Valle et Michael Erman à New York et Devika Nair à Bangalore; Avec la contribution de Chris Sanders à Washington; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)