AstraZeneca: Calquence validé dans l'UE contre la leucémie information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce l'approbation par la Commission européenne d'un schéma thérapeutique à durée fixe de son traitement Calquence (acalabrutinib), en association avec le vénétoclax, avec ou sans obinutuzumab, chez les patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non traitée auparavant.



Cette décision repose sur les résultats positifs d'un essai de phase III montrant qu'après 3 ans, 77 % à 83 % des patients traités avec Calquence + vénétoclax (avec ou sans obinutuzumab) étaient sans progression de la maladie, contre 67 % pour la chimiothérapie standard. Le risque de progression ou de décès était réduit de 35 % à 58 % selon le schéma.



Barbara Eichhorst (hôpital universitaire de Cologne) souligne que ce traitement oral à durée déterminée pourrait limiter les effets secondaires à long terme et l'émergence de résistances.



La laboratoire indique par ailleurs qu'aucune nouvelle alerte de sécurité n'a été observée et précise que des demandes réglementaires sont en cours dans d'autres pays.











