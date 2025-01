AstraZeneca: Calquence approuvé dans le LCM par la FDA information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que son Calquence, en association avec la bendamustine et le rituximab, a été approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à cellules du manteau (LCM) non traité auparavant.



Cette approbation a été accordée par la FDA après un examen prioritaire, et sur la base des résultats de l'essai de phase III ECHO, qui ont montré plus de 16 mois d'amélioration de la survie sans progression par rapport à la chimio-immunothérapie seule.



'On estime que plus de 21.000 patients ont été diagnostiqués avec un LCM aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Japon et en Chine', précise le laboratoire pharmaceutique britannique.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 750,00 GBX LSE -0,87%