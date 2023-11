Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca: BPA de base en hausse de 9% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie un chiffre d'affaires total de 11,49 Mds$ au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (+6% à tcc - taux de change constants).



En excluant les produits liés au Covid, le CA présenterait une hausse de 13% à tcc.



Le laboratoire anglo-suédois publie un bénéfice d'exploitation de 1954 M$, en hausse de 69% à tcc, laissant apparaître un BPA reporté de 0,89$, en recul de 6% à tcc.



En données 'core', le bénéfice d'exploitation ressort à 3545 M$ (+9% à tcc), avec un BPA de base de 1,73$, en hausse de 9% à tcc.



Sur les neuf premiers mois de l'année, AstraZeneca annonce un chiffre d'affaires total en hausse de 5% à tcc, à 33,78 Mds$, pour un BPA core de 5,8$, en hausse de 17% à tcc.



Pascal Soriot, le directeur général, salue 'la forte trajectoire de croissanceau 3e trimestre' et indique que plusieurs essais de phase III ont été lancés sur des molécules 'à haut potentiel'.



Dans ce contexte, la Société relève légèrement ses prévisions de chiffre d'affaires total et de BPA de base ('core') pour l'exercice 2023 à tcc, ciblant une hausse de son CA total d'environ 4 à 6% avec un BPA core en hausse d'environ 10 à 12%.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +2.74%