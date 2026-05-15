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AstraZeneca atteint ses objectifs dans le cancer invasif de la vessie
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 10:33

Le laboratoire britannique renforce son positionnement dans les cancers de la vessie avec des résultats positifs de phase III pour une combinaison à base d'Imfinzi chez des patients inéligibles à la chimiothérapie au cisplatine.

AstraZeneca fait savoir que l'étude de phase III Volga a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans événement (EFS) et de la survie globale (OS) avec Imfinzi (durvalumab) associé à l'enfortumab vedotin (EV) en traitement périopératoire chez des patients atteints d'un cancer invasif de la vessie. Les patients inclus étaient inéligibles ou avaient refusé une chimiothérapie à base de cisplatine.

L'association Imfinzi et Imjudo (tremelimumab) avec EV en traitement néoadjuvant a également amélioré significativement l'EFS, avec une tendance favorable sur l'OS, sans toutefois atteindre le seuil de significativité statistique lors de cette analyse intermédiaire planifiée.

Selon Thomas Powles, investigateur principal de l'étude, ce schéma thérapeutique "prolonge significativement la survie sans événement et la survie globale" avec un profil de sécurité jugé maîtrisable par rapport à la chirurgie seule.

AstraZeneca précise qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. Les données seront présentées lors d'un prochain congrès médical et transmises aux autorités réglementaires mondiales.

L'action progressait de 0,5% vendredi matin à la Bourse de Londres dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un repli de pour l'indice de 0,9% pour l'indice FTSE 100.

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