AstraZeneca annonce une collaboration stratégique avec CSP dans l'obésité
Au départ, AstraZeneca et CSP Pharmaceutical s'intéresseront à quatre programmes utilisant la plateforme avancée de découverte de peptides par IA de CSP, ainsi que leur technologie propriétaire LiquidGel, une plateforme de dosage mensuel.
CSP assurera le développement des quatre programme initiaux jusqu'à la phase I, ainsi que celui des quatre nouveaux programmes. Après la phase I, AstraZeneca sera responsable du développement ultérieur et de la commercialisation mondiale (hors Chine). CSP conserve les droits pour la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao. AstraZeneca dispose d'un droit d'option pour une co-commercialisation sur ces territoires après approbation.
Au niveau financier, AstraZeneca va s'acquitter d'un paiement initial de 1,2 milliard de dollars. Ensuite, CSP Pharmaceuticals sera éligible à des jalons de développement et réglementaires pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars, ainsi qu'a des jalons de commercialisation et redevances étagées.
