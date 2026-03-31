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AstraZeneca a publié des résultats d'essais pour l'Efzimfotase alfa
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 11:36

AstraZeneca ( 0,16%, à 14 725 pence) a dévoilé des résultats du programme clinique de phase III évaluant l'Efzimfotase alfa dans une large population de patients atteints d'hypophosphatasie (HPP). Le programme, qui comprenait deux essais randomisés contrôlés par placebo et un essai pédiatrique de substitution en ouvert, a recruté 196 patients dans 22 pays.

Dans l'essai Mulberry, contrôlé par placebo, le produit du laboratoire suédo-britannique a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement probante de la santé osseuse chez les patients pédiatriques n'ayant jamais reçu de traitement.

L'essai randomisé Chestnut, en ouvert et contrôlé par un comparateur actif, a démontré l'innocuité et la tolérabilité du produit chez les patients pédiatriques précédemment traités par Strensiq, avec un maintien du bénéfice thérapeutique.

Enfin, l'essai randomisé Hickory, contrôlé par placebo, a montré une amélioration numérique mais n'a pas atteint la significativité statistique pour le critère d'évaluation principal chez les adolescents et adultes naïfs de traitement (n'ayant jamais reçu de traitement). AstraZeneca ajoute toutefois que les résultats indiquent un bénéficie cliniquement probant dans une combinaison de sous-groupes prédéfinis d'adolescents et d'adultes souffrant d'HPP à début pédiatrique.

Pour Jefferies, ces résultats sont globalement positifs malgré l'échec d'un essai. Partant, les analystes ont maintenu leur fourchette cible de revenus entre 3 et 5 milliards de dollars, étant donné que l'HPP demeure un besoin médical important non satisfait. Ils rappellent que l'HPP est une maladie osseuse rare, pour laquelle l'espérance de vie dans les formes infantiles est d'environ 2 ans. Elle peut être progressive et ses manifestations cliniques évoluer dans le temps. Le traitement actuel, Strensiq, est principalement approuvé chez les patients pédiatriques. L'Efzimfotase alfa est un dérivé du Strensiq déjà commercialisé.

Jefferies précise qu'AstraZeneca pense que le potentiel de revenus de l'Efzimfotase alfa pourrait être trois fois supérieur à celui de Strensiq pour plusieurs raisons : des différences d'indication de Strensiq selon les régions, le nombre de cas diagnostiqués d'HPP a doublé ces dernières années, et des problèmes d'observance pour le Strensiq qui obligent les patients à interrompre le traitement chaque année, ce qui entraîne des arrêts définitifs.

La banque d'investissement américaine a confirmé son conseil à l'achat sur AstraZeneca, avec une cible de cours de 18 000 pence.

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