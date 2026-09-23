Astrana devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis avril après le piratage d'une de ses divisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'action d'Astrana Health ( ASTH.O ), société américaine spécialisée dans les soins de santé et axée sur les médecins, recule de 8,4% à 32,15 dollars en pré-ouverture

** Si cette baisse se confirme, le titre devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis avril

** La société a révélé qu’un accès non autorisé à des informations confidentielles avait eu lieu au sein de sa filiale, Astrana Health Management

** Des cybercriminels se sont fait passer pour des membres du personnel de la société et ont contacté certains employés afin d’accéder à des informations

** ASTH indique que des pirates ont eu accès à certaines informations confidentielles

** La société indique qu’elle ne s’attend pas, à l’heure actuelle, à ce que cet incident ait un impact significatif sur ses finances

** À la clôture d'hier, l'action ASTH affichait une hausse de 41,5% depuis le début de l'année