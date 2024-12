Astoria se renforce en gestion privée avec deux acquisitions

(AOF) - Le groupe Astoria annonce l’acquisition de deux cabinets Parisii Gestion Privée et Synergie Conseils Patrimoine, qui rejoignent Insinia, la marque dédiée au pôle gestion privée du groupe. Situé à Paris, Parisii Gestion Privée apporte une expertise en conseil en investissement financier, complétée par une offre incluant des produits de gestion, des opérations de courtage d’assurance, ainsi que des transactions immobilières et commerciales. Le cabinet revendique 138 clients et 82 millions d’euros d’encours gérés.

Les dirigeants historiques, Pascal Morel, Bérengère Chapuis-Morel et Valérie Vauquelin, ainsi que leur équipe, continueront d'accompagner le développement d'Insinia. Par ailleurs, un nouveau bureau à Nantes ouvrira prochainement.

Créé en 1992 par Christophe Valois, Synergie Conseils Patrimoine est pour sa part spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale et en investissements. Le cabinet opère depuis ses deux implantations à Paris et en région Paca et gère aujourd'hui 108 millions d'euros d'encours. Christophe Valois, accompagné de ses trois collaboratrices, restera engagé au sein du Groupe Astoria pour soutenir le développement du pôle gestion privée.

" Avec ces acquisitions, Insinia conforte sa présence nationale et élargit son offre sur mesure ", souligne Groupe Astoria dans son communiqué.