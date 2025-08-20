Immobilier: 15.700 réservations de logements neufs au 2e trimestre, en baisse de 8,7% sur un an

Les réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers ont à nouveau reculé au deuxième trimestre 2025, de 8,7% sur un an, selon les statistiques provisoires publiées mercredi par le ministère de l'Aménagement du territoire.

( AFP / - )

Entre avril et juin 15.726 logements neufs ont été réservés par des particuliers, en légère diminution par rapport au trimestre précédent (-2,3%), et ce pour le troisième trimestre consécutif.

Cette diminution concerne principalement les appartements (-2,5%), avec 14.821 réservations, tandis que les réservations de maisons individuelles augmentent légèrement (+1,1%), avec 905 réservations.

Les réservations de logements avaient progressé légèrement d'un trimestre à l'autre en 2024, mais la tendance n'a pas tenu au-delà de l'automne.

Le service des données et études statistiques du gouvernement note cependant que 18.395 logements neufs ont été mis en vente par les promoteurs au deuxième trimestre, en hausse de 4,5% par rapport au trimestre précédent, ce pour le troisième trimestre consécutif.

Cette augmentation concerne les appartements (+4,1%) comme les maisons (+11,2%).

A la fin du deuxième trimestre, 121.270 logements neufs étaient disponibles à la vente et n'avaient pas encore trouvé preneur, un stock en légère augmentation par rapport au précédent trimestre (+1,2%) mais en nette diminution sur un an (-4,7%).

Les annulations de réservations ont par ailleurs augmenté de 3,6% par rapport au précédent trimestre, et représentent 17,3% des réservations pour le deuxième trimestre, mais elles diminuent sur un an (-13,9%).

Les ventes "en bloc", de tout ou partie de programmes à des gros acteurs (bailleurs sociaux, investisseurs institutionnels), ont également diminué (-6,5%) au deuxième trimestre, à 12.127, et de -25,6% sur un an.

L'immobilier neuf est plongé dans une grave crise depuis trois ans sous l'effet de la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt à partir de 2022, ainsi que de la fin des dispositifs d'incitation à l'investissement locatif (niche fiscale Pinel).

Mais le secteur se redresse timidement sous l'effet conjugué de la baisse des taux d'intérêt et de dispositifs de relance comme l'élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à l'ensemble du territoire et aux maisons individuelles depuis le 1er avril.

Fin juin, deux parlementaires ont par ailleurs remis au gouvernement un rapport proposant des outils fiscaux pour relancer l'investissement locatif, et ainsi tenter d'attirer de nouveaux acheteurs de logements neufs.