Astoria Finance boucle la plus importante acquisition de son histoire

La course à la taille poursuit son rythme soutenu dans le monde de la gestion de patrimoine. Alors que la fin d’année a été marquée par la publication des bans entre Cyrus Conseil et Herez , Astoria Finance vient de signer la plus importante opération de croissance de son histoire. En rachetant six cabinets de gestion de patrimoine - Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Solvé Patrimoine et Watson Patrimoine - ainsi qu’une société de gestion Sapienta Gestion, le groupe de gestion de patrimoine dirigé par Malcolm Vincent franchit le cap des 10 milliards d’euros d’encours. La transaction s’est réalisée de gré à gré. Conseillé pour l’occasion par le conseil M&A Largillière Finance, l’ensemble des acteurs se connaissaient déjà car ils ont formé une structure commune pour devenir actionnaire de Sapienta Gestion. Créée en 2021 par Michel Dinet, ex-Richelieu Gestion et Cyrille Pichot de Cayeux, ancien fondateur d’Altimea, cette dernière se spécialise dans la multigestion pour des clients privés ou via des mandats.

Une nouvelle marque pour ce segment de gestion privée

C’est la première fois qu’Astoria se dote d’une maison de gestion. Le périmètre intégré comprend 46 collaborateurs entre Issy-les-Moulineaux, Chambéry, Lyon, Bourg-en-Bresse, Meylan, Grésy-sur-Aix et La Rochelle. Ses encours sous gestion s'élèvent à environ 1,5 milliard d’euros. «Avec cette opération, nous souhaitons renforcer la verticalité de notre offre en gestion privée. Astoria Finance dispose désormais d’une offre dans le haut de segment de la gestion privée et la gestion de fortune avec une marque qui sera dévoilée prochainement» , dispose Malcolm Vincent. La nouvelle marque comprendra également Fipagest , un cabinet basé à Reims. D’autres acquisitions sont, d’ores et déjà, en discussions pour fédérer d’autres cabinets autour de cette marque.

Douze acquisitions en 2023

L’ensemble des cédants réinvestiront une partie de leur produit de cession pour intégrer la holding de tête d’Astoria Finance dans laquelle figure Naxicap Partners, actionnaire majoritaire depuis 2007 au travers de plusieurs fonds successifs. Le fonds réinvestit, à cette occasion, pour financer une partie de l’opération. Le groupe de gestion de patrimoine comptant 250 collaborateurs boucle une année 2023 record en termes d’opérations de croissance externe. Douze transactions ont été finalisées l’an dernier. «En 2024, nous continuerons à pousser les feux sur la croissance organique grâce à des recrutements. De plus, des synergies devraient être mises en place entre toutes les dernières acquisitions», conclut Malcolm Vincent.

Jean-Philippe Mas