Astoria annonce son rapprochement avec le cabinet Financiel
information fournie par AOF 25/02/2026 à 16:04

(AOF) - Le groupe Astoria, spécialiste de la gestion de patrimoine en France, annonce son rapprochement avec Financiel, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance, basé à Montpellier, dont l’encours conseillés s’élèvent à 130 millions d'euros.

Fondée en 1998 par Guy Portales, Eric Pace et Christophe Tesson, anciens membres de l'UAP (Union des Assurances de Paris), Financiel accompagne depuis plus de 25 ans une clientèle composée de dirigeants d'entreprise, d'indépendants et de particuliers.

Le cabinet s'est construit autour d'un modèle indépendant et d'une expertise reconnue, reposant sur deux pôles complémentaires :

- la gestion de patrimoine, à travers un portefeuille d'actifs diversifié incluant l'assurance vie, les produits immobiliers, les fonds euros, les solutions obligataires et les produits structurés ;

- le courtage en assurance, dédié à la couverture des risques individuels et professionnels, en IARD et santé/prévoyance.

Basée à Montpellier, Financiel s'appuie sur une équipe de 8 collaborateurs. Les deux fondateurs et dirigeants rejoignent le groupe Astoria en tant qu'associés, afin d'assurer la continuité de l'accompagnement client, la transmission des expertises de courtage en assurance et le développement futur de l'activité.

Grâce à l'intégration de Financiel, le groupe Astoria renforce ses expertises en IARD et en santé / prévoyance. Ce rapprochement permet d'enrichir l'offre du groupe en matière de protection des personnes et des biens, tout en consolidant une approche patrimoniale complète, intégrant à la fois la structuration du patrimoine et la couverture des risques.

