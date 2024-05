Astorg : fin de la levée de son fonds phare atteignant 4,4 milliards d'euros

(AOF) - Astorg, société de private equity paneuropéenne, annonce la fin de la levée de son fonds phare, Astorg VIII, atteignant 4,4 milliards d'euros d'engagements en capital, devenant ainsi le plus grand fonds de la société à ce jour. Par ailleurs, en cohérence avec sa croissance et son développement, Astorg prépare une nouvelle génération de dirigeants et fait évoluer sa gouvernance. La société élargit son comité exécutif avec trois nouveaux membres : Judith Charpentier, Lionel de Posson (en alternance avec Edouard Pillot) et Benjamin Cordonnier.