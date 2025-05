Astorg fait l'acquisition de la biotech Solabia

(AOF) - Astorg, société de private equity paneuropéenne, annonce la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Solabia Group , un leader mondial dans la conception et la production d’ingrédients biotech, auprès de TA Associates société de private equity internationale, qui réinvestira dans l'entreprise aux côtés d’Astorg. Ensemble, Astorg et TA accompagneront Solabia dans la mise en œuvre de son plan de croissance, axé sur le développement international et l'innovation, au travers d'initiatives organiques et d'opérations de croissance externe.

Basée à Paris, Solabia dispose de onze sites de production et huit laboratoires de R&D à travers le monde et emploie plus de 900 personnes.

Solabia a pour objectif d'accélérer son développement à l'international - en particulier aux États-Unis et en Asie - et de poursuivre sa stratégie d'innovation. Astorg, TA et l'équipe de management de Solabia travailleront en partenariat dans cette nouvelle phase de croissance.