Astorg en négociations exclusives pour investir au capital de Lebronze alloys

(AOF) - Astorg, société de private equity pan-européenne, annonce entrer en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Lebronze alloys (LBA), spécialiste dans l’univers des matériaux de spécialités, aux côtés de Michel Dumont, qui réinvestirait au capital et demeurerait un actionnaire important ainsi que le président exécutif du conseil d’administration. Avec cet investissement, Astorg viendrait soutenir l’accélération du développement stratégique et de la croissance de LBA, en étroite collaboration avec son équipe de direction.

LBA, dont le siège social est en France, compte plus de 700 collaborateurs répartis sur neuf sites, les principaux se situant en France et en Allemagne. Le groupe propose à plus de 600 clients à travers le monde une large gamme d'alliages de cuivre spéciaux, chacun disposant de propriétés spécifiques (résistance thermique et aux frictions, conductivité, etc.) qui en font des composants essentiels pour une grande variété de secteurs de pointe comme l'aérospatiale, les dispositifs médicaux, l'énergie, l'électronique ou encore le luxe.

Nicolas Marien, Partner, Astorg, déclare: " LBA est un leader mondial sur un secteur de niche dans son industrie, avec une offre très spécialisée et une équipe talentueuse. Elle s'inscrit donc parfaitement dans l'approche d'investissement d'Astorg. Cette transaction serait l'aboutissement de 9 mois de discussions bilatérales, ainsi que d'un travail en profondeur de la part d'Astorg pour identifier des sociétés dans le secteur des matériaux de spécialités, sous-segment prioritaire de notre stratégie industrielle".