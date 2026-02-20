Aston Martin va vendre ses droits de marque F1 après des pertes plus importantes que prévu

Aston Martin AML.L va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 milliards d'euros) afin de renforcer ses finances après une année difficile, a annoncé vendredi le constructeur britannique de voitures de luxe.

Le groupe, confronté à des pressions tarifaires et à une faible demande en Amérique du Nord et en Chine, a également fait état vendredi d'une perte annuelle plus importante que prévu.

Aston Martin a déclaré que l'accord perpétuel de droits de dénomination conclu avec AMR GP Holdings, qui gère son écurie de Formule 1, "améliorerait la situation de trésorerie du groupe".

Aston Martin a tenté de renforcer son capital tout au long de l'année, notamment grâce à une injection de 162 millions de dollars de la part du président Lawrence Stroll et à un accord visant à vendre sa participation dans son écurie de F1 en mars.

Le constructeur automobile a réduit ses dépenses de développement de nouveaux véhicules en octobre, invoquant une demande chinoise "extrêmement modérée" et des pressions sectorielles plus larges au Royaume-Uni.

L'accord sur les droits de marque de la F1 devra être approuvé par les actionnaires, car il s'agit d'une transaction entre parties liées impliquant Lawrence Stroll, qui contrôle indirectement AMR GP.

Les actionnaires représentant 54% de la société, dont le consortium Yew Tree de Lawrence Stroll, Geely et Mercedes-Benz, se sont engagés de manière contraignante à voter en faveur de la vente des droits de dénomination.

Avant la publication de ses résultats annuels prévue le 25 février, Aston Martin a déclaré vendredi avoir livré près de 10% de voitures en moins cette année en raison de la baisse des livraisons spéciales à forte marge au cours de l'année.

La société prévoit une perte d'exploitation ajustée légèrement inférieure à la fourchette basse des prévisions du marché, qui table sur une perte comprise entre 139 et 184 millions de livres sterling selon le consensus établi par Aston Martin.

Le constructeur a déclaré continuer à tabler sur une amélioration significative en 2026, grâce à la livraison d'environ 500 exemplaires de son modèle "hypercar" Valhalla et à la poursuite des mesures de réduction des coûts.

