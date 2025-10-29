Aston Martin-La faiblesse de la demande pèse sur le T3

Le constructeur automobile de luxe Aston Martin AML.L a annoncé mercredi une perte trimestrielle supérieure aux attentes, citant une faible demande, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et de nouvelles mesures douanières.

Le groupe a enregistré une perte avant impôts ajustée de 106,9 millions de livres (123,02 millions d'euros) pour le trimestre clos le 30 septembre. Les analystes tablaient sur une perte de 99 millions de livres, après une perte de 10,3 millions de livres enregistrée un an plus tôt.

Au début du mois, Aston Martin a lancé un avertissement sur sa perte annuelle en raison d'une demande faible en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, de l’impact des droits de douane américains et des changements fiscaux en Chine.

Le groupe, basé à Gaydon, en Angleterre, a maintenu sa prévision de perte annuelle supérieure à 110 millions de livres, tout en indiquant que la rentabilité et la trésorerie devraient s’améliorer de manière significative en 2026.

