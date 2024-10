Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aston Martin: en baisse, un analyste dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Aston Martin Lagonda (AML) cède plus de 2% à Londres après que Oddo BHF a dégradé son opinion sur le titre, passant de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 155 à 100 pence, au lendemain d'un avertissement émis par le constructeur automobile sur sa guidance 2024.



'Le groupe cite des perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi une faible demande en Chine, et enfin des efforts pour lisser ses livraisons plus uniformément selon les trimestres', pointe l'analyste, qui abaisse ses prévisions d'EBITDA 2024/25 de 22%/16%.



'Ce nouvel avertissement rappelle qu'Aston Martin a un profil de constructeur cyclique classique plutôt qu'un profil d'ultra luxe défensif comme Ferrari', ajoute Oddo BHF, qui souligne aussi les faibles marges de manoeuvre financières du groupe britannique.







Valeurs associées ASTON MARTIN LGD 118,55 GBX LSE -1,54%