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AST SpaceMobile enregistre une perte trimestrielle plus importante après l'incident survenu avec le satellite BlueBird 7
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 00:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AST SpaceMobile ASTS.O a annoncé lundi une perte nette plus importante au deuxième trimestre, pénalisée par une charge exceptionnelle liée à la perte de son satellite BlueBird 7.

La société développe actuellement une constellation de satellites destinée à fournir une connexion haut débit directement aux smartphones classiques, en partenariat avec des opérateurs tels qu’AT&T T.N et Verizon VZ.N .

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action AST a reculé de 2% en après-bourse.

* La société a dû faire face à une charge exceptionnelle de 125,9 millions de dollars liée à un incident de lancement survenu en avril qui a entraîné la désorbitation de son satellite BlueBird 7.

* Sa perte trimestrielle s’explique également par la hausse des coûts d’exploitation liée à l’extension de son réseau de satellites.

* AST a enregistré une perte nette de 230,91 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 99,39 millions de dollars il y a un an.

* Les charges d’exploitation ont plus que quadruplé pour atteindre 329,1 millions de dollars, incluant la perte de 125,9 millions de dollars liée à la conversion involontaire.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 31,52 millions de dollars, manquant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 34,98 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a clôturé le trimestre avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions d’environ 2,7 milliards de dollars.

* AST SpaceMobile prévoit de mettre en orbite environ 45 de ses satellites commerciaux BlueBird d’ici début 2027.

* “Alors que nous nous préparons à livrer les BlueBirds 14, 15 et 16 et que nous continuons à étendre notre constellation avec une production en cours jusqu’au BlueBird 46, nous nous apprêtons à lancer des services bêta avec certains partenaires stratégiques”, a déclaré le directeur général Abel Avellan.

* Depuis l’incident survenu en avril, AST SpaceMobile a déployé avec succès plusieurs satellites BlueBird en orbite terrestre basse.

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