AST SpaceMobile en pleine ascension après le succès de ses lancements de satellites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions de la société de télécommunications par satellite AST SpaceMobile ASTS.O progressent de 6% à 87,1 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que les satellites BlueBird 8, 9 et 10 ont été lancés avec succès en orbite

** Ces satellites sont conçus pour offrir des débits de données pouvant atteindre près de 200 mégabits par seconde; ils prennent en charge les services vocaux, de données haut débit et vidéo depuis l'espace - ASTS

** La société indique que les satellites BlueBird 11, 12 et 13 sont en phase finale de préparation en vue de leur expédition vers Cap Canaveral; les satellites jusqu'au BlueBird 37 sont en cours de production

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 13,3% depuis le début de l'année