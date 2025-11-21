AST SpaceMobile en hausse après l'annonce de la date de lancement de BlueBird 6

21 novembre - ** Les actions du réseau spatial à large bande AST SpaceMobile ASTS.O augmentent de 5,2 % à 53,4 $ avant la mise sur le marché

** La société va lancer BlueBird 6, le plus grand réseau de communication commercial déployé en orbite basse, depuis le centre spatial indien Satish Dhawan

** Le lancement est prévu pour le 15 décembre - ASTS

** La société prévoit cinq lancements orbitaux d'ici le premier trimestre 2026; elle accélère la production avec 40 satellites d'ici 2026

** Cinq des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", quatre comme "conservée" et deux comme "vendue"; le prix médian est de 80 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année