AST SpaceMobile en baisse après la vente d'obligations convertibles d'un milliard de dollars et l'émission d'actions directes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d'AST SpaceMobile ASTS.O ont baissé de 6,6 % en pré-marché à 73,39 $ après l'annonce d'une augmentation de capital et d'un refinancement de la dette ** ASTS, basée à Midland, Texas, a annoncé mardi en fin de journée le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 2% d'un montant de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance du 15 janvier 2036 ** La taille de l'offre a été portée à 1 milliard de dollars, alors qu'elle était initialement de 850 millions de dollars; le prix de conversion initial a été fixé à 96,30 dollars, soit 22,5 % de plus que la dernière clôture de l'action (78,61 dollars)

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer le déploiement de sa constellation mondiale de satellites en prévision de l'ajout de nouveaux marchés stratégiques pour son service SpaceMobile ** En outre, ASTS a vendu 2 millions d'actions à 78,61 $ dans le cadre d'une offre directe visant à racheter 50 millions de dollars de ses 100 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,25 % échéant en 2032

** UBS a agi en tant qu'agent de placement et banque conseil

** ASTS a ~361,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 28,4 milliards de dollars

** Les actions d'ASTS ont terminé mardi en baisse de ~5%, mais en hausse de 74% au cours du mois dernier et de 273% depuis le début de l'année ** Au début du mois, la société a élargi son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones

** Les bailleurs de fonds d'ASTS comprennent Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L . ** 5 analystes sur 10 évaluent l'action à "acheter", 3 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 59 $, selon les données de LSEG