 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,49
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AST SpaceMobile en baisse après la vente d'obligations convertibles d'un milliard de dollars et l'émission d'actions directes
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d'AST SpaceMobile ASTS.O ont baissé de 6,6 % en pré-marché à 73,39 $ après l'annonce d'une augmentation de capital et d'un refinancement de la dette ** ASTS, basée à Midland, Texas, a annoncé mardi en fin de journée le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 2% d'un montant de 1 milliard de dollars (CBs) à échéance du 15 janvier 2036 ** La taille de l'offre a été portée à 1 milliard de dollars, alors qu'elle était initialement de 850 millions de dollars; le prix de conversion initial a été fixé à 96,30 dollars, soit 22,5 % de plus que la dernière clôture de l'action (78,61 dollars)

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer le déploiement de sa constellation mondiale de satellites en prévision de l'ajout de nouveaux marchés stratégiques pour son service SpaceMobile ** En outre, ASTS a vendu 2 millions d'actions à 78,61 $ dans le cadre d'une offre directe visant à racheter 50 millions de dollars de ses 100 millions de dollars d'obligations convertibles à 4,25 % échéant en 2032

** UBS a agi en tant qu'agent de placement et banque conseil

** ASTS a ~361,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 28,4 milliards de dollars

** Les actions d'ASTS ont terminé mardi en baisse de ~5%, mais en hausse de 74% au cours du mois dernier et de 273% depuis le début de l'année ** Au début du mois, la société a élargi son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones

** Les bailleurs de fonds d'ASTS comprennent Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L . ** 5 analystes sur 10 évaluent l'action à "acheter", 3 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 59 $, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,4600 USD NASDAQ -2,37%
AST SPCEMOBILE RG-A
78,6100 USD NASDAQ -5,07%
AT&T
26,030 USD NYSE -0,25%
UBS GROUP
30,110 CHF Swiss EBS Stocks +0,30%
VERIZON COMM
40,295 USD NYSE -1,25%
VODAFONE GROUP
87,460 GBX LSE +0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 12:55:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 22 octobre 2025, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre (d) accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à son arrivée à l'aéroport d'Oslo ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )
    Tournée de Zelensky en Europe, sommet Trump-Poutine toujours d'actualité selon Moscou
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:35 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à Moscou, qui a assuré de son côté que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump était toujours d'actualité. ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank