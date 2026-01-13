AST SpaceMobile chute après que B Riley l'ait fait passer à 'neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la société de communication par satellite AST SpaceMobile ASTS.O chutent de 1,6 % à 96,85 $ en avant-première

** B Riley rétrograde l'action de "Achat" à "Neutre"

** Augmentation des prévisions à 105 $ à partir de 95 $, soit une hausse de 6,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 12 analystes est "hold"; le PT médian est de 81,75 $ - données compilées par LSEG

** L'action a plus que triplé en 2025