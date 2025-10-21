 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 316,06
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AST SpaceMobile chute après avoir dévoilé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 850 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions d'AST SpaceMobile ASTS.O ont baissé de 8 % après le marché à 72,29 $ après l'annonce d'une augmentation de capital et d'un refinancement de la dette

** La société basée à Midland, au Texas, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 850 millions de dollars (CBs) à échéance du 15 janvier 2036

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer le déploiement de sa constellation mondiale de satellites en prévision de l'ajout de nouveaux marchés stratégiques pour son service SpaceMobile ** ASTS dépose également le site pour une offre directe d'actions afin de racheter ses obligations à 4,25 % à échéance 2032

** UBS agit en tant qu'agent de placement et banque conseil; le montant de l'offre n'a pas été divulgué

** Avec ~361,5 millions d'actions en circulation, ASTS a une capitalisation boursière d'environ 28,4 milliards de dollars

** Les actions d'ASTS ont terminé mardi en baisse de 5,1 % à 78,61 $. Néanmoins, l'action a augmenté de 74% au cours du mois dernier et de 273% depuis le début de l'année ** Au début du mois, la société a élargi son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones

** Les bailleurs de fonds d'ASTS comprennent Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L .

** Sur les 10 analystes couvrant ASTS, la répartition des recommandations est de 5 "achat", 3 "maintien" et 2 "vente"; le PT médian est de 59 $, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,4600 USD NASDAQ -2,37%
AST SPCEMOBILE RG-A
78,6100 USD NASDAQ -5,07%
AT&T
26,030 USD NYSE -0,25%
UBS GROUP
30,020 CHF Swiss EBS Stocks -0,86%
VERIZON COMM
40,295 USD NYSE -1,25%
VODAFONE GROUP
86,520 GBX LSE -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 22:52:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank