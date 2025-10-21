AST SpaceMobile chute après avoir dévoilé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre -

** Les actions d'AST SpaceMobile ASTS.O ont baissé de 8 % après le marché à 72,29 $ après l'annonce d'une augmentation de capital et d'un refinancement de la dette

** La société basée à Midland, au Texas, annonce une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 850 millions de dollars (CBs) à échéance du 15 janvier 2036

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer le déploiement de sa constellation mondiale de satellites en prévision de l'ajout de nouveaux marchés stratégiques pour son service SpaceMobile ** ASTS dépose également le site pour une offre directe d'actions afin de racheter ses obligations à 4,25 % à échéance 2032

** UBS agit en tant qu'agent de placement et banque conseil; le montant de l'offre n'a pas été divulgué

** Avec ~361,5 millions d'actions en circulation, ASTS a une capitalisation boursière d'environ 28,4 milliards de dollars

** Les actions d'ASTS ont terminé mardi en baisse de 5,1 % à 78,61 $. Néanmoins, l'action a augmenté de 74% au cours du mois dernier et de 273% depuis le début de l'année ** Au début du mois, la société a élargi son partenariat avec Verizon VZ.N pour fournir un réseau cellulaire à large bande basé dans l'espace et accessible directement par les smartphones

** Les bailleurs de fonds d'ASTS comprennent Alphabet

GOOGL.O , AT&T T.N et Vodafone VOD.L .

** Sur les 10 analystes couvrant ASTS, la répartition des recommandations est de 5 "achat", 3 "maintien" et 2 "vente"; le PT médian est de 59 $, selon les données de LSEG