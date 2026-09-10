ASSYSTEM : Report de la publication des comptes semestriels 2026

Report de la publication des comptes semestriels 2026

Paris La Défense, le jeudi 10 septembre 2026 à 17h45 – Assystem S.A. annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2026 initialement prévue le 15 septembre 2026 à une date ultérieure qui sera communiquée au marché dès que possible.

Ce report résulte uniquement d’un décalage du calendrier nécessaire à Expleo Group pour la finalisation des travaux de revue limitée de ses comptes semestriels.

Au printemps 2026, Expleo Group a négocié un Amend and Extend de ses lignes de crédit senior (notamment un report des dates de maturité de 2,5 ans) de sa société Expleo Services SAS, conditionné à la réalisation ou à la signature de cessions d’actifs avant le 30 septembre 2026 pour rembourser un montant de dette de 70 M€ (cf. publications agences de notation ci-après (1) ).

A la date de ce communiqué de presse, ledit Amend and Extend n'est pas entré en vigueur ne permettant pas aux commissaires aux comptes d’Expleo Group de conclure leurs travaux.

Les éventuelles conséquences comptables de cette situation seront prises en compte lors de la publication des comptes semestriels de la Société (cf. chapitre 5 note 6.4 des comptes consolidés dans le Document d’enregistrement universel 2025).

(1) Expleo Group SAS 'B-' Ratings Placed On | S&P Global Ratings / Fitch Downgrades Expleo Group to 'CCC+'/'RWN'

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 12 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

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