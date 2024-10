Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assystem: en chute après un abaissement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Assystem dévisse de 12% après un ajustement de ses objectifs 2024, pour viser désormais un chiffre d'affaires d'environ 610 millions d'euros (et non plus d'environ 620 millions) et une marge opérationnelle d'activité d'environ 6,5% (contre environ 7%).



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le groupe d'ingénierie a enregistré un chiffre d'affaires de 445,4 millions d'euros, soit une croissance totale de 5,6% dont 5,2% en organique, 0,3% d'effet périmètre et 0,1% d'effet de change.



Au troisième trimestre, la croissance a décéléré à +3,5% (+3,8% en organique) du fait d'un manque d'activité sur les projets d'infrastructures saoudiens, alors que le développement du nouveau nucléaire en France s'est montré inférieur à ses attentes.





