Assystem contraint de reporter la publication de ses résultats semestriels

Le groupe d'ingénierie a annoncé le report de la publication de ses résultats du premier semestre 2026, initialement programmée pour le 15 septembre. Une nouvelle date de présentation sera communiquée au marché dès que possible.

Assystem précise que ce décalage découle exclusivement du calendrier de finalisation de la revue limitée des comptes de sa participation Expleo Group.

Au printemps 2026, la filiale Expleo Services SAS avait négocié avec ses créanciers un accord de type Amend & Extend pour rééchelonner ses lignes de crédit senior, incluant un allongement des maturités de deux ans et demi. Cet accord reste toutefois subordonné à la réalisation ou à la signature de cessions d'actifs avant le 30 septembre 2026, destinées à rembourser 70 millions d'euros de dette.

Incertitudes sur les conséquences financières

À ce jour, cet accord de refinancement n'est pas encore entré en vigueur, empêchant les commissaires aux comptes d'Expleo Group de finaliser et de certifier leurs travaux.

Assystem indique que les éventuelles répercussions comptables de cette situation sur sa propre performance financière seront directement intégrées et prises en compte lors de la publication effective de ses comptes semestriels.