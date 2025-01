Assystem acquiert Mactech Energy Group

(AOF) - Le groupe international d’ingénierie nucléaire Assystem annonce l’acquisition de Mactech Energy Group (Mactech), une entreprise britannique de premier plan, spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire, avec un chiffre d’affaires d’environ 16 millions de livres sterling en 2024. Aucun détail financier n'a été divulgué.

L'acquisition représente un investissement pour développer sur le long terme dans la main d'œuvre dédiée à l'industrie nucléaire britannique en prévision de la construction prévue de nouvelles centrales nucléaires produisant jusqu'à 24 GW dans les prochaines décennies.

Assystem fait ce pas pour accélérer la phase de construction de ces projets nucléaires qui permettront de réaliser les objectifs du pays en termes de production d'énergie bas carbone d'ici 2030.

Fondée en 1986 par Kevin McFarlane, Mactech est désormais dirigée par Andrew McFarlane et, suite à l'acquisition. Le groupe continuera d'opérer comme une entreprise indépendante et distincte, conservant sa marque, ses bureaux et sa position sur le marché sous la propriété d'Assystem Holding UK.

AOF - EN SAVOIR PLUS