Assureurs et gérants allemands dénoncent auprès de Bruxelles un cartel de la notation

(NEWSManagers.com) - L'association des gestionnaires de fonds allemands, la BVI, et celui des assureurs, la GDV, ont écrit à la Commission européenne pour contester l'opacité des tarifs des agences de notation. Moody's, S&P et Fitch dominent le secteur en Europe avec environ 95% de parts de marché. Gérants et assureurs se plaignent de l'envolée des tarifs des données de marché, qu'ils sont contraints d'utiliser.

Les deux associations demandent à la Commission européenne de durcir sa réglementation des agences de notation (CRA, Credit rating agency regulation). Elles souhaitent que l'oligopole soit soumis aux mêmes règles de transparence sur leurs tarifs que les marchés réglementés dans le cadre de la directive MIF2.