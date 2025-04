Assurance vie : la collecte au plus haut depuis près de 20 ans en février

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 5,8 milliards d’euros en février, un niveau inégalé depuis près de vingt ans pour ce mois, a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s’élève à 4,6 milliards d’euros pour les supports en unités de compte et à 1,3 milliard d’euros pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, l’assurance vie a attiré 10,3 milliards d’euros, contre 4,7 milliards d’euros sur les deux premiers mois de 2024. L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 038 milliards d’euros à fin février 2025, en hausse de 5,4 % sur un an.

La collecte des PER assurantiels s'élève à 478 millions d'euros en février, soit une hausse de 6 % sur un an. À fin février 2025, les PER assurantiels comptabilisent 7,1 millions d'assurés pour un encours de 97,7 milliards d'euros, dont 45 % correspondent à des unités de compte.

Paul Esmein, directeur général de France Assureurs a déclaré : " L'assurance vie a une nouvelle fois confirmé son succès au mois de février 2025. Avec 19 millions de détenteurs pour 56 millions de contrats, elle représente en stock la moitié des principaux placements financiers des ménages français ".