Assouplissement des banques centrales dans une économie jusque-là résiliente

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour janvier en 1 minute !

Les actions mondiales se sont hissées à de nouveaux sommets en 2025, et celles des marchés émergents ont presque retrouvé leurs niveaux de 2021. À l'avenir, la politique budgétaire devrait jouer un rôle prépondérant, en particulier aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. La politique monétaire devrait également apporter son soutien. Par conséquent, la consommation, le marché du travail et l'environnement inflationniste devraient orienter les décisions politiques.

4 thèmes à surveiller au cours du mois :

Divergences régionales sur les marchés obligataires

Les petites et moyennes capitalisations européennes peuvent offrir une diversification*

L'affaiblissement du dollar pourrait soutenir les marchés émergents

Tirer parti du potentiel de revenu des obligations d'entreprises européennes

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :