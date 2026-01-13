Assouplissement des banques centrales dans une économie jusque-là résiliente

AMUNDI
Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour janvier en 1 minute !
Les actions mondiales se sont hissées à de nouveaux sommets en 2025, et celles des marchés émergents ont presque retrouvé leurs niveaux de 2021. À l'avenir, la politique budgétaire devrait jouer un rôle prépondérant, en particulier aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. La politique monétaire devrait également apporter son soutien. Par conséquent, la consommation, le marché du travail et l'environnement inflationniste devraient orienter les décisions politiques.
4 thèmes à surveiller au cours du mois :
- Divergences régionales sur les marchés obligataires
- Les petites et moyennes capitalisations européennes peuvent offrir une diversification*
- L'affaiblissement du dollar pourrait soutenir les marchés émergents
- Tirer parti du potentiel de revenu des obligations d'entreprises européennes
*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes
Consultez l'infographie ci-dessous pour en savoir plus :
