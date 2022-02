AssetCo va racheter River and Mercantile

(NEWSManagers.com) - AssetCo, le véhicule d'investissement de l'ancien patron d'Aberdeen AM Martin Gilbert, a trouvé un accord ce mardi pour l'acquisition totale de la société de gestion britannique River and Mercantile. Selon un communiqué, l'opération valorise à 1,14 livre (1,36 euros) chaque action de River and Mercantile Group (RMG) en se basant sur le prix de l'action AssetCo (1,55 livre) à la clôture de la session du 24 janvier de la Bourse de Londres. Le total d'actions émises et à émettre est d'une valeur estimée à 98,8 millions de livres (118,1 millions d'euros). Les actionnaires de RMG recevront 0,07392 actions d'AssetCo pour chacune de leurs actions RMG. Après clôture de la transaction, les actionnaires de RMG disposeront de 41,6% du capital du groupe.

Les actionnaires vont aussi bénéficier de la vente de l'activité de solutions de River and Mercantile à Schroders, ce qui valorise au total les titres RMG à 3,35 livres par action et estime la valeur du capital émis et à émettre à 288,8 millions de livres (345 millions d'euros). Cela représente une prime de 59% pour les actionnaires de RMG par rapport au 9 août 2021, dernière valorisation avant les premières marques d'intérêt pour la firme, et de 13% par rapport à la dernière valorisation des actions RMG (2,96 livres).

Si les encours de River and Mercantile s'élèvent à environ 50 milliards de livres, AssetCo ne devrait en récupérer qu'une petite partie, la majorité étant gérée par l'activité de solutions cédée à Schroders.