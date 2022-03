AssetCo acquiert la boutique de gestion écossaise Revera AM

(NEWSManagers.com) - Lors de la présentation de ses résultats annuels il y a deux semaines, AssetCo, la société d'investissement britannique présidée par Martin Gilbert, affirmait vouloir développer cinq à sept capacités de gestion d'actifs et de fortune distinctes et différentes «dans certains segments du secteur en croissance rapide ou sous-évalués». AssetCo a annoncé, ce lundi, sa cinquième acquisition, celle de la société de gestion écossaise Revera Asset Management pour la somme de 2,8 millions de livres sterling, dont 1,9 million en cash et le reste en actions.

Revera AM, fondé en 2003 et basé à Edimbourg, est une société de gestion indépendante qui opère la gestion d'un fonds (environ 108 millions de livres sous gestion) et d'un trust (environ 10 millions de livres sous gestion). L'acquisition est soumise à l'autorisation de la Financial Conduct Authority, le régulateur britannique des marchés financiers, et à l'admission des actions visant à financer l'opération sur le marché AIM de la Bourse de Londres, ce qui devrait intervenir d'ici fin mai 2022.

Une fois la transaction clôturée, Revera travaillera aux côtés de Saracen Fund Managers, autre gérant basé à Edimbourg acquis par AssetCo en 2021. Peter McKellar et Gary Collins, respectivement président adjoint et responsable de la distribution d'AssetCo, siègeront au conseil d'administration de Revera. Le conseil d'administration d'AssetCo estime qu'il existe des opportunités significatives d'amélioration de la distribution et de l'attrait du fonds principal de Revera.

«Revera abrite un couple de gestionnaires de fonds très estimés et expérimentés en la personne de Glen Nimmo et Stephen Grant. Cette transaction démontre l'attrait de la mission et du modèle commercial d'AssetCo. L'acquisition de Revera est la prochaine étape de notre plan visant à établir une plateforme de gestion actions active dans le cadre de notre stratégie globale visant à bâtir une société de gestion d'actifs et de patrimoine qui répond aux besoins des investisseurs au XXIe siècle. Notre plateforme fournira une gamme de produits et de styles d'investissement pour répondre aux besoins évolutifs des clients», a commenté Campbell Fleming, directeur général d'AssetCo, dans un communiqué.

Campbell Fleming indique par ailleurs que cette transaction témoigne de la volonté d'AssetCo d'être présent en Ecosse. «Nous prévoyons qu'Édimbourg accueillera une proportion importante et croissante des capacités d'investissement d'AssetCo, en ajoutant de nouvelles équipes et de nouvelles activités au fur et à mesure que les opportunités se présentent», dit-il.