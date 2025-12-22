 Aller au contenu principal
Assembly Biosciences progresse alors que Gilead choisit d'acquérir une licence pour ses thérapies contre le HSV
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Assembly Biosciences ASMB.O augmentent de 3,2 % à 36,38 $

** L'ASMB déclare que Gilead Sciences GILD.O a exercé son option combinée pour obtenir une licence exclusive sur les programmes d'Assembly concernant le virus de l'herpès simplex, y compris deux médicaments expérimentaux à action prolongée pour l'herpès génital récurrent, ABI-1179 et ABI-5366

** ABI-1179 et ABI-5366 sont des médicaments à action prolongée qui bloquent une enzyme nécessaire à la réplication du virus de l'herpès, dans le but d'améliorer le traitement chronique de l'herpès génital récurrent, une infection virale chronique causée par le virus de l'herpès simplex qui affecte la région génitale

** Selon les termes de l'accord de collaboration de 2023, ASMB recevra un paiement de 35 millions de dollars de Gilead pour l'exercice de l'option du programme HSV combiné

** Gilead obtient les droits exclusifs et la responsabilité du développement clinique et de la commercialisation des thérapies

** ASMB reste éligible à un maximum de 330 millions de dollars en étapes réglementaires et commerciales, ainsi qu'à des redevances progressives sur les ventes nettes

** En incluant les mouvements de séance, ASMB a plus que doublé depuis le début de l'année

