ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020

o Quorum non atteint

o Deuxième assemblée générale le 22 septembre 2020



Les actionnaires de la société EUROPLASMA ont été convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le 31 août 2020 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, comme annoncé dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 27 juillet 2020 (Bulletin n°90).

Le bureau de l'assemblée a pu constater que les actionnaires présents ou représentés ont possédé ensemble 1.040.558 actions sur les 8.219.736 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. Le quorum représentant 12,66 % des actions ayant le droit de vote, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire n'a pas pu, en conséquence, valablement délibérer.

Les résolutions soumises à l'assemblée générale réunie ce jour, seront soumises à une nouvelle assemblée générale ordinaire et extraordinaire appelée à se réunir, sur seconde convocation, le 22 septembre 2020 à 14 heures, à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières.