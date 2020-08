Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31 août 2020

La validité de l'assemblée générale convoquée sur première convocation sera subordonnée à la présence ou à la représentation d'actionnaires possédant au minimum 20% des actions ayant le droit de vote pour les résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et 25% des actions ayant droit de vote pour les résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.



Sur la base des formulaires de vote et des pouvoirs reçus à ce jour, le quorum provisoire s'établit à 12,66 % et n'atteint donc pas pour le moment les quorums requis.