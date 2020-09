ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2020

-Adoption de toutes les résolutions à titre ordinaire

-Quorum requis non atteint pour les résolutions à titre extraordinaire



Les actionnaires de la société EUROPLASMA se sont réunis ce jour, sur seconde convocation, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, comme annoncé dans l'avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 9 septembre 2020 (Bulletin n°109).