Paris, le 4 juin 2021 - 17h45 CEST - Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing digital auprès des grandes marques, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 25 juin 2021 (10h) et les modalités de participation et de vote à distance.



Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'Assemblée générale mixte d'Artefact se déroulera à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister.



Elle sera retransmise en direct, le 25 juin 2021 à 10 heures, via le lien suivant : https://attendee.gotowebinar.com/register/4834248478047637520



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : artefact@newcap.eu