Communiqué de presse

Assemblée générale mixte du 22 mai 2026

Paris, France – 22 mai 2026 – L’assemblée générale annuelle mixte des actionnaires d’Atos Group portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2025 s’est réunie ce jour au siège social de la société sous la présidence de Philippe Salle, président-directeur général.

Retransmise en direct sur le site internet d’Atos Group, l’assemblée générale a été un temps fort d’information et d’échange avec les actionnaires, qui ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote . L’assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’assemblée générale seront disponibles sur le site internet d’Atos Group (rubrique Investisseurs – Assemblées générales ).

Recomposition du conseil d’administration

Les actionnaires ont renouvelé leur confiance à Philippe Salle , président-directeur général, et Laurent Collet-Billon , administrateur référent indépendant, en approuvant le renouvellement de leurs mandats d’administrateurs à une très large majorité. Ces mandats courent jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2028.

À l’issue de cette assemblée générale, le conseil d’administration a également constaté l’expiration du mandat de Farès Louis , administrateur représentant les salariés, et de Mandy Metten , censeure. Le conseil tient à les remercier pour leur contribution exemplaire aux travaux et discussions du conseil et souhaite la bienvenue à Christian Jil , nouvel administrateur représentant les salariés, désigné conformément aux dispositions légales et statutaires.

Ainsi, à l’issue des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration qui s’en est suivie, le conseil d’administration d’Atos Group se compose de neuf administrateurs, dont 87,5% d’administrateurs indépendants 1 , 50% de femmes 2 et 6 nationalités représentées :

Philippe Salle, président-directeur général

Laurent Collet-Billon*, administrateur référent indépendant

Sujatha Chandrasekaran*

Surojit Chatterjee*

Joanna Dziubak*

Christian Jil, administrateur représentant les salariés

Françoise Mercadal-Delasalles*

Jean-Jacques Morin*

Hildegard Müller*





* Administrateurs indépendants

Recomposition des comités du conseil d’administration

Prenant en compte sa composition renouvelée, le conseil a recomposé ses comités, à compter de ce jour, sur recommandation du comité des nominations et de gouvernance :

Comité des comptes : Jean-Jacques Morin* (président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran*

: Jean-Jacques Morin* (président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran* Comité des nominations et de gouvernance : Laurent Collet-Billon* (président) ; Surojit Chatterjee* ; Joanna Dziubak* ; Christian Jil

: Laurent Collet-Billon* (président) ; Surojit Chatterjee* ; Joanna Dziubak* ; Christian Jil Comité des rémunérations : Sujatha Chandrasekaran* (présidente) ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller* ; Christian Jil

: Sujatha Chandrasekaran* (présidente) ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller* ; Christian Jil Comité RSE : Françoise Mercadal-Delasalles* (présidente) ; Jean-Jacques Morin* ; Hildegard Müller* ; Christian Jil

* Administrateurs indépendants

Changement de la dénomination sociale

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires ont approuvé la modification de la dénomination sociale de la société, qui devient « Atos Group », en lieu et place de « Atos SE ». Cette évolution aligne la dénomination sociale avec la marque « Atos Group » adoptée depuis le Capital Markets Day du 14 mai 2025, offrant une identité unifiée pour l’ensemble des communications du Groupe.

Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group , a déclaré : « Je remercie sincèrement nos actionnaires pour leur soutien, exprimé aujourd’hui à travers l’adoption de l’ensemble de nos résolutions. Cette confiance renouvelée renforce le Groupe dans la poursuite de son plan stratégique de transformation. La nouvelle composition du conseil d’administration permet le maintien d’une gouvernance équilibrée et adaptée aux défis du Groupe. Au nom de tout le conseil d’administration, j’adresse mes chaleureux remerciements à Farès Louis et Mandy Metten pour leur engagement remarquable dans les travaux du conseil. »

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atos.net

1 Conformément à l'article 10.3 du code AFEP-MEDEF, l'administrateur représentant les salariés n'est pas pris en compte pour la détermination du pourcentage de membres indépendants.

2 Conformément à la loi, l'administrateur représentant les salariés n'est pas pris en compte pour la détermination du ratio de parité au sein du conseil d'administration.

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