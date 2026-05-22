CMA CGM maintient son chiffre d'affaires au 1er trimestre malgré le conflit au Moyen Orient

( AFP / BORIS HORVAT )

L'armateur CMA CGM, géant du transport mondial de conteneurs, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires quasi-stable au premier trimestre, malgré le conflit au Moyen-Orient qui érode son rentabilité mais ne freine pas sa stratégie d'investissement.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe français s'est élevé à 13,23 milliards de dollars (-0,2%), se situant pour la deuxième fois seulement au dessus du chiffre d'affaires de son principal concurrent, le Danois Maersk, deuxième armateur mondial, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 12,97 milliards de dollars au premier trimestre.

Les volumes transportés par CMA CGM ont augmenté de 1,5% à 5,93 millions de conteneurs "équivalents vingt pieds" (EVP, la mesure standard de la profession), mais le chiffre d'affaires de l'activité maritime s'est contracté de 8,5% à 8,02 milliards.

En cause: la baisse des taux de fret sur un an, soit le prix payé par les chargeurs - entreprises et industriels qui font transporter des marchandises d'un continent à l'autre.

Au 1er trimestre, l'indice de référence de la profession, le Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) a baissé de 8% en moyenne par rapport aux trois premiers mois de 2025, à 1.536 dollars pour transporter un conteneur EVP, en raison notamment des surcapacités mondiales de flottes de bateaux.

Devant les tensions au Moyen-Orient et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, le groupe a mis en place des "corridors logistiques alternatifs", routiers, maritimes ou ferroviaires, notamment pour livrer l'Arabie Saoudite, le Koweit et les pays du Golfe isolés du monde par le blocage du détroit d'Ormuz, a souligné le PDG du groupe Rodolphe Saadé dans un communiqué.

Dans ce contexte, le bénéfice net a reculé à 250 millions d'euros contre 1,12 milliard l'an passé. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a chuté de 31,6% à 2,1 milliards de dollars, en raison de l'activité maritime perturbée, notamment dans la région du Golfe.

Malgré le ralentissement général du secteur, CMA CGM a continué sa politique d'"investissements stratégiques" et poursuivi la modernisation de sa flotte.

Le groupe a notamment investi dans des zones en développement, l'Inde, le Brésil, et l'Afrique (où Rodolphe Saadé s'est rendu deux fois récemment, en Côte d'Ivoire et au Kenya).

Dans les médias, qui représentent une infirme partie de son chiffre d'affaires, CMA CGM attend le lancement en septembre d'une nouvelle plateforme de streaming RMC+ qui remplacera RMC BFM Play, destinée à aller chercher de nouveaux publics.