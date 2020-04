Assemblée générale mixte des actionnaires du 28 avril 2020

o Quorum atteint et résolutions votées dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire

o Quorum non atteint et seconde convocation le 20 Mai 2020 dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire

o Quorum d'ores et déjà atteint et majorité acquise pour adopter les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire



Paris, France; Cambridge, Massachusetts (USA); 28 avril, 2020 - NANOBIOTIX (Euronex : NANO - ISIN: FR0011341205 - la « Société »), société pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui que le quorum, dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire a été atteint.