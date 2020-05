Croissy-Beaubourg, le 14 mai 2020, 18h00 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui que son Assemblée générale mixte convoquée le 14 mai 2020 n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum, et qu'une nouvelle Assemblée générale mixte est appelée à délibérer sur le même ordre du jour le 25 juin 2020 à 14h00 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



